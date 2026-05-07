Парад 9 мая в Краснодаре пройдет на Главной городской площади

В Краснодаре 9 мая в 10:00 состоится торжественное прохождение войск, посвященное Дню Победы. Решение о проведении мероприятия принято губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым совместно с военными и силовыми структурами региона, напомнил глава Краснодара Евгений Наумов.

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

По словам мэра, парад пройдет на Главной городской площади. Он отметил, что День Победы остается одним из ключевых государственных праздников, а проведение военного парада позволяет сохранить связь поколений и дать молодежи возможность лично участвовать в памятных мероприятиях.

Для жителей, которые не смогут присутствовать на площади, будет организована прямая трансляция на телеканалах «Кубань 24» и «Краснодар».

В администрации города подчеркнули, что с учетом проведения специальной военной операции особое внимание уделят вопросам безопасности. Проход на площадь будет организован через рамки металлодетекторов с обязательным досмотром, охрану общественного порядка обеспечат сотрудники правоохранительных органов и оперативных служб.

