Парад в Новороссийске 9 мая начнется в 10:00

В Новороссийске 9 мая состоится военный парад, посвященный 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщил глава города Андрей Кравченко, уточнив, что решение о проведении мероприятия принято губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым.

Парад начнется в 10:00. Прямая трансляция будет организована на официальной странице главы Новороссийска во «ВКонтакте», а также в эфире телеканала «Кубань 24». Контрольно-пропускные пункты для зрителей начнут работу с 08:00.

В связи с подготовкой и проведением парада в городе введут временные ограничения движения транспорта. С 17:00 8 мая до 14:00 9 мая будут перекрыты отдельные участки улиц Советов, Чайковского, Леднева, Свободы и Рубина. Дополнительные ограничения с 05:00 до 14:00 9 мая затронут Анапское шоссе, улицы Московскую, Магистральную, Кутузовскую и Сипягина.

Городские власти попросили жителей не оставлять автомобили в зоне перекрытий с вечера 8 мая. В администрации предупредили, что транспорт, оставленный на ограниченных участках, будет эвакуирован в рамках мер антитеррористической безопасности.

По словам господина Кравченко, для обеспечения порядка и безопасности во время празднования будут задействованы сотрудники правоохранительных органов, представители казачества, военные подразделения и городские службы.

Вячеслав Рыжков