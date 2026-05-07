Сочинца осудили за попытку вернуть военнослужащего из зоны СВО

Адлерский районный суд Сочи вынес приговор Руслану и Сааку Тертерянам по делу о попытке передачи взятки за возвращение военнослужащего из зоны проведения специальной военной операции. Оба признаны виновными в покушении на посредничество во взяточничестве, сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Как установил суд, знакомая Руслана Тертеряна Анаит Халаджян сообщила ему ложные сведения о наличии у нее возможности за 300 тыс. руб. организовать увольнение его друга из Вооруженных сил РФ и возвращение из зоны СВО с получением положенных выплат. Подсудимый был убежден, что женщина является сотрудницей военной прокуратуры, и привлек к передаче денег своего отца.

О предложении Тертеряны сообщили матери военнослужащего, которая длительное время не могла выйти на связь с сыном. При этом женщина обратилась в правоохранительные органы, сочтя предложение незаконным. Во время передачи денежных средств отец и сын были задержаны сотрудниками силовых структур. Позднее задержали и Анаит Халаджян.

Суд назначил Руслану Тертеряну четыре года лишения свободы, его отцу Сааку Тертеряну — три года колонии общего режима. Кроме того, каждому назначен штраф в размере 3 млн руб., что соответствует десятикратной сумме предполагаемой взятки. Приговор вступил в законную силу.

Анаит Халаджян ранее также была признана виновной по делу о покушении на мошенничество. Суд назначил ей два года лишения свободы в колонии общего режима, однако исполнение наказания отсрочено до достижения ее ребенком 14-летнего возраста.

Вячеслав Рыжков