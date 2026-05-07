Военные фильмы, живая музыка и стендап-шоу

В ближайшие пятницу, субботу, воскресенье и понедельник жители и гости Северного Кавказа смогут посмотреть спектакли и киноновинки, посетить концерты и стендап-шоу. Подробнее — в афише «Ъ-Кавказ».



Где послушать музыку

10 мая в 19:00 в Концертном зале Северо-Осетинского государственного университета во Владикавказе и 11 мая в 19:00 в Концертном зале им. Шаляпина в Ессентуках состоятся концерты баяниста Валерия Семина. В репертуаре заслуженного артиста России более 500 песен и инструментальных произведений. Это авторские песни и композиции, а также песни советского периода, застольные, комсомольские, военные, песни из кинофильмов и мультфильмов, популярные зарубежные мелодии, музыка народов мира, вальсы, танго, фокстроты и другие.

Стоимость билетов — от 2000 руб. (6+)

10 мая в 19:00 в филармонии им. Сафонова в Кисловодске состоится концерт «Посвящение Полю Мориа». Поль Мориа — французский композитор, аранжировщик, создатель и руководитель эстрадно-симфонического оркестра, умерший в 2006 году. На советском телевидении музыка в исполнении его оркестра использовалась для сопровождения некоторых телепередач, например, в прогнозе погоды программы «Время» и в начальной заставке «В мире животных».

Стоимость билетов — от 3000 руб. (12+)

8 мая и 9 мая в ставропольском ресторане «Парк Культуры» пройдут вечеринки на открытом воздухе «Студенческая поп-пятница» и «Нью скул». Гости вечера смогут послушать электронную и поп-музыку и потанцевать под сеты разных диджеев.

Стоимость билетов — 300 руб. (18+)

Какие спектакли посетить

8 мая в 18:30 в Лакском театре им. Эффенди Капиева в Махачкале покажут драму «Материнское поле». Постановка приурочена к 95-летию со дня рождения народного писателя Кыргызстана Чингиза Айтматова.

«Это трагедия одной женщины, но в ней отразилось страдание миллионов матерей. Счастливая жизнь молодой пары — знакомство, влюбленность, свадьба, рождение и воспитание детей, посев и сборка урожая, строительство дома — обрывается войной. Она забирает любимого супруга, сыновей и невестку, оставив женщине неродного внука. Но тяжкое горе не сломило и не могло сломить Толгонай, закаленную в труде»,— сказано в описании спектакля.

Стоимость билетов — от 400 руб. (12+)

8 мая в 14:00 в районном доме культуры в поселке Эркен-Шахар (КЧР) покажут драму «Медведь» по одноименной пьесе Антона Чехова. К помещице Елене Поповой, скорбящей о смерти супруга, неожиданно приезжает хозяин соседнего поместья, нуждается в деньгах и требует немедленно вернуть долг покойного. Получив отказ, он вызывает вдову на дуэль. Попова принимает вызов, приносит пистолеты и просит Смирнова научить ее стрелять. После этого события принимают неожиданный поворот.

Стоимость билетов — 500 руб. (12+)

10 мая в 17:00 в Русском драматическом театре им. Горького в Махачкале покажут комедию «Преступление актрисы Марыськиной». В интерактивном представлении по рассказам Аркадия Аверченко зрителей ждут уморительные гротесковые персонажи, доведенные до абсурда комичные жизненные ситуации, забавно сплетенные сюжетные линии юмористических рассказов писателя.

Стоимость билетов — 500 руб. (16+)

Что смотреть в кино

В кинотеатрах Северного Кавказа с четверга можно посмотреть премьеру этой недели — российскую военную драму «Отец». Действие разворачивается в 1942 году. Сибирский охотник Гавриил Собинов узнает, что его сын Семен числится пропавшим без вести. Гавриил уходит добровольцем на фронт в надежде найти сына живым. Оказавшись на передовой, он возглавляет группу снайперов, и теперь ему предстоит научить молодых бойцов сражаться.

Стоимость билетов — от 350 руб. (16+)

В кинотеатрах Северного Кавказа продолжается показ российской военной драмы «Семь верст до рассвета», премьера которой состоялась 30 апреля. Действие фильма разворачивается зимой 1942 года в селе Куракино. В суровых условиях оккупированной Псковской области Матвей Кузьмин повторил подвиг Ивана Сусанина и предотвратил диверсию в советском тылу. Получив приказ провести вражеский отряд в тыл прорвавшихся красноармейцев, Кузьмин подчиняется. Всю ночь он водит немцев сквозь метель по бездорожью, но враги не подозревают, что он задумал.

Стоимость билетов — от 270 руб. (16+)

Чем еще можно заняться

В Ставрополе в Harat’s Pub 10 мая в 20:00 пройдет шоу историй. Зрители смогут рассказать свои истории, чтобы получить смешные комментарии и советы комиков.

Стоимость билетов — 500 руб. (18+)

