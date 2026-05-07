Поток мигрантов в Югру сократился на треть за год

За первый квартал 2026 года число иностранных граждан, въехавших в Ханты-Мансийский автономный округ — Югру (ХМАО-Югра) через пункты пропуска, сократилось на 34,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом говорится на сайте правительства округа.

Кроме того, за 2025 год число иностранных граждан, поставленных на миграционный учет, уменьшилось на 12,9%. «Миграционная служба подтверждает последовательное снижение потока въезжающих на протяжении нескольких отчетных периодов. Наиболее заметное снижение фиксируется в аэропортах Сургута и Нижневартовска»,— говорится в сообщении.

Ранее полпред президента в Уральском федеральном округе (УрФО) Артем Жога заявлял, что власти должны не только пресекать нарушения со стороны мигрантов, но и поддерживать тех, кто готов интегрироваться в российское общество. «Во всех субъектах Урала и Западной Сибири внедряется специальный адаптационный курс. Наша задача — масштабировать такие практики»,— подчеркивал полпред.

Полина Бабинцева