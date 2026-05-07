В Саратове столкнулись три автомобиля: один человек погиб, трое в больнице

Сегодня около двух часов дня в Саратове на улице Шехурдина столкнулись три автомобиля. Пассажир одной из машин скончался, сообщили в областной ГАИ.

Пассажир погиб в тройном ДТП в Саратове

Фото: ГАИ ГУ МВД России по Саратовской области

Предварительно, возле дома по ул. Шехурдина, 2 произошло столкновение «Омоды» под управлением водителя 1977 года рождения, «Датсуна» под управлением 40-летнего мужчины и грузовика «Ситрак». За рулем последнего находился водитель 1962 года рождения.

В результате ДТП в скорой скончался пассажир «Омоды», водитель автомобиля доставлен в больницу. Также госпитализированы пассажиры «Датсуна» — женщина 1984 года рождения и 13-летняя девочка.

Обстоятельства и причины ДТП устанавливает ГАИ.

Марина Окорокова