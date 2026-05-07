В Каспийске начали проверку из-за возгорания АЗС

В Дагестане прокуратура организовала проверку по факту возгорания на автозаправочном комплексе в Каспийске. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ведомства.

Фото: пресс-служба прокуратуры Дагестана

По информации правоохранителей, 7 мая около 15:30 произошло возгорание на улице Гагарина. Прокуратура намерена установить причины и обстоятельства произошедшего, а также дать оценку соблюдению требований пожарной безопасности.

«По итогам проверки будет рассмотрен вопрос о внесении актов прокурорского реагирования», — говорится в сообщении.

Константин Соловьев