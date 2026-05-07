Глава СКР потребовал доклад по делу о выпавшей из автобуса жительницы Пензы

Главк СКР заинтересовался падением женщины из автобуса в Пензе. Александр Бастрыкин потребовал доклад о ходе расследования уголовного дела об оказании небезопасных транспортных услуг, сообщили в следкоме.

Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области, Коммерсантъ

По данным следствия, 4 мая в Пензе в районе автовокзала на улице Луначарского водитель автобуса N 70 не убедился, что двери закрыты, и начал движение. Из-за этого 69-летняя женщина выпала из салона на проезжую часть. Пострадавшая получила травмы. Пензячку доставили в больницу для оказания медицинской помощи.

СУ СКР по Пензенской области возбудило уголовное дело. Сотрудники устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Марина Окорокова