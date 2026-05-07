В Северной Осетии выставили на торги имущество теплосетей за 107 млн рублей

Конкурсный управляющий обанкротившегося ГУП «Правобережные тепловые сети» (Беслан) Зита Бесолова объявила о продаже с торгов объектов движимого и недвижимого имущества предприятия за 107 млн руб. Информация об этом опубликована в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ).

Одним лотом продаются 35 нежилых зданий и котельных, 27 трубопроводов и теплосетей, а также 336 наименований технологического оборудования, принадлежащие должнику на праве хозяйственного ведения.

Заявки на участие в торгах принимаются с 12 мая по 21 июля 2026 года. Аукцион пройдет на площадке «Альфафлот». Шаг аукциона составляет 10% от стартовой стоимости, размер задатка — 20%.

Отмечается, что права на земельные участки под объектами недвижимого имущества не принадлежат должнику на праве собственности и оформляются покупателями самостоятельно в установленном законом порядке.

«Покупатель предупрежден, что между должником ГУП «Правобережные тепловые сети» и ГУП «Республиканское предприятие водоснабжения и водоотведения» заключен договор аренды имущества №18/2024 от 18 сентября 2024 года. Срок действия указанного договора, с учетом дополнительного соглашения от 30 мая 2025 года, — до 31декабря 2028 года»,— сообщается на ЕФРСБ.

Арбитражный суд Республики Северная Осетия — Алания признал ГУП «Правобережные тепловые сети» банкротом 29 марта 2024 года. С заявлением о несостоятельности обратились представители самого предприятия. Основаниям для обращения в суд явилось наличие кредиторской задолженности на 104,4 млн руб., и принятое правительством республики в отношении него решение о ликвидации.

По данным портала kartoteka.ru, ГУП «Правобережные тепловые сети» было организовано в Беслане 11 июня 2019 года. Учредителем являлось правительство Республики Северная Осетия — Алания. Уставный капитал составлял 500 тыс. руб.

Наталья Белоштейн