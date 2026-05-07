Стоимость проезда вырастет на еще нескольких маршрутах в Саратове

Саратовские перевозчики уведомили городские власти о грядущем изменении тарифов. С 10 мая проезд подорожает на пяти маршрутах.

ООО «Ершовтрансавто» повышает цену билета на маршрутах №45 (микрорайон Иволгино – Октябрьское ущелье) и №95 (пос. Зональный – Славянская площадь) — с 45 до 48 руб.

ООО «САТО» увеличивает тариф сразу на 18 руб. на направлениях №7 (завод «Оргсинтез» – ул. Лесная), №38 (стадион «Волга» – пос. Князевка) и №43 («Саратоворгсинтез» – СНТ «Нитрон»). Цена проезда здесь вырастет с 32 до 50 руб.

Ранее, в апреле, проезд уже подорожал на нескольких десятках маршрутов. Стоимость билета выросла у таких перевозчиков, как АО «Пассажиртранс-1», АО «Межгородтранс», АО «Петровское АТП», ООО «Мост», ООО «Юпитер-В», ООО «Пассажиртранс», а также у ИП Паршина, Лисина и Штырковой. Диапазон повышения составил от 2 до 12 руб. в зависимости от маршрута.

Нина Шевченко