Росводресурсы изменили график сбросов Волжской ГЭС ради нереста

В Астраханской области продлили рыбохозяйственную полку. Решение принято 4 мая на заседании рабочей группы по Волжско-Камскому каскаду под руководством Росводресурсов.

С 5 мая Волжская ГЭС (входит в «РусГидро») поддерживает среднесуточный расход на отметке 23,0 ± 0,5 тыс. куб. м/с. Этот режим будет действовать до особого распоряжения.

Ранее планировалось, что сбросы пойдут на спад: к 6 мая — до 19 тыс. куб. м/с, а к 10 мая — полное завершение полки. Однако изначальный график скорректировали. Продление высокого уровня воды увеличит время залития поймы, что важно для нереста и выживания молоди.

