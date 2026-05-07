В Хасавюрте в ДТП пострадал шестилетний ребенок

Вечером 6 мая на 730 км федеральной автодороги «Кавказ» произошла авария, в результате которого пострадала шестилетняя девочка. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по республике Дагестан.

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

По данным ведомства, 65-летний водитель Ford Transit не справился с управлением и столкнулся со стоящей впереди автомашиной Lada Granta, которой управлял под управлением 49-летнего мужчина. В последующем, водитель легковушки допустил наезд на переходивших проезжую частьв неположенном месте 31-летнюю женщину и ее дочь. Девочка доставлена в больницу.

Наталья Шинкарева

