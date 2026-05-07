Аэропорт Сочи возобновил прием и отправку рейсов

В аэропорту Аэропорт Сочи сняли временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Воздушная гавань снова работает в обычном режиме и принимает рейсы.

Об отмене ограничений во второй половине дня 7 мая сообщили в Росавиации. Как уточнил официальный представитель ведомства Артем Кореняко, ограничения были введены для обеспечения безопасности полетов.

По информации Росавиации, аэропорт Сочи вновь принимает и отправляет воздушные суда.

В течение 7 мая ограничения в аэропорту Сочи вводили дважды. На фоне действующих мер часть рейсов задерживали, а некоторые самолеты направляли на запасные аэродромы.

Ранее Минобороны РФ сообщили, что в ночь с 6 на 7 мая дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 347 украинских беспилотников самолетного типа над регионами России. В том числе беспилотники были уничтожены над Краснодарским краем, а также над Черным и Азовским морями.

Позже в Минобороны также сообщили, что с 8:00 до 12:00 7 мая силы ПВО уничтожили еще 127 беспилотников. Часть целей была сбита над акваториями Черного и Азовского морей.

В Краснодарском крае продолжает действовать запрет на фото- и видеосъемку атак беспилотников, работы ПВО и систем радиоэлектронной борьбы. Также нельзя публиковать информацию о расположении военных, опасных и важных объектов. За нарушение правил предусмотрены штрафы до 300 тыс. руб.

Жителям региона напоминают, что при обнаружении обломков беспилотников нельзя подходить к ним или трогать их. О находке необходимо сразу сообщить по номеру 112.

