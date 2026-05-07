Больше половины смартфонов в Краснодаре покупают в ресейле

В Краснодаре доля продаж смартфонов в ресейл-сегменте по итогам первого квартала 2026 года достигла 63%. Об этом сообщили аналитики сервиса «Авито», подведя итоги ситуации на рынке мобильных устройств. При этом продажи новых смартфонов в городе за год выросли на 15%, тогда как объем реализации устройств «с рук» сохранился на уровне прошлого года.

По данным исследования, средняя стоимость смартфонов на вторичном рынке примерно на 60% ниже цен на новые устройства. Наиболее востребованными в ресейле остаются модели Apple, что аналитики связывают с высокой стоимостью новых iPhone. Так, продажи iPhone 15 Pro за год выросли на 47%, а средняя цена устройства на вторичном рынке составила около 45 тыс. руб. Продажи iPhone 15 Pro Max увеличились на 40% при средней стоимости 51 тыс. руб., iPhone 14 Pro — на 21% при цене около 33 тыс. руб. В числе наиболее востребованных моделей также оказался iPhone 14 Pro Max.

Как отмечают в компании, интерес к покупке бывших в употреблении устройств усиливается на фоне стремления потребителей сократить расходы, особенно в сегменте флагманских моделей. По оценке «Авито», смартфоны Apple на вторичном рынке в среднем дешевле новых на 61%, Samsung — на 64%, Xiaomi — на 68%, Honor — на 71%, realme — на 65%.

В сегменте новых устройств наиболее заметный рост спроса зафиксирован у брендов vivo и Nothing — продажи увеличились на 68% и 62% соответственно. Также вырос интерес к смартфонам OnePlus и Huawei (по 24%), а также TECNO (18%).

Среди российских городов наиболее значительный рост продаж смартфонов на вторичном рынке зафиксирован в Ставрополе (+23%), Ярославле (+10%) и Москве (+9%). В Ростове-на-Дону продажи устройств «с рук» увеличились на 6%.

На рынке новых смартфонов лидером по динамике стала Екатеринбург, где продажи выросли почти втрое. Далее следуют Уфа (+88%) и Севастополь (+48%).

