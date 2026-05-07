На трассе Джубга—Сочи столкнулись несколько автомобилей

На федеральной трассе А-147 Джубга—Сочи произошло ДТП с участием трех автомобилей, сообщили в пресс-службе УВД по Сочи ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

По предварительным данным полиции, водитель автомобиля Kia Rio двигался со скоростью, не обеспечивающей постоянный контроль над транспортным средством, в результате чего допустил наезд на бетонный блок. После удара машину отбросило на встречную полосу, где произошло столкновение с автомобилями Ford и Kia Sportage.

В результате аварии водитель Kia Rio получил травмы и был доставлен в больницу. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Вячеслав Рыжков