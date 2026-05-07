На Дону вынесли приговор за дачу в качестве взятки 16 кг живых раков сотруднику ДПС

Зимовниковский районный суд Ростовской области вынес приговор по уголовному делу в отношении Нурсултана Кухалова и Александра Трунова, которых обвиняли по ч. 3 ст. 291 УК РФ (дача взятки) и ч. 2 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве). Материалы дела опубликованы в картотеке суда.

Суд установил, что фигуранты в качестве взятки передали старшему инспектору ДПС по фамилии Черин 16 кг живых раков общей стоимостью более 28 тыс. руб., а также перевели на банковскую карту еще 30 тыс. руб. За это Александр Трунов должен был вернуть документы и продолжить движение без оформления протокола об административном правонарушении.

Старший инспектор ДПС Черин, получив деньги и раков, как следует из материалов суда, не задокументировал правонарушение, не вынес постановление по ч. 2 ст. 12.3 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, не имеющим при себе необходимых документов) в отношении Трунова, не доложил о случившемся начальству, вернул посреднику документы и разрешил продолжить движение для перевозки живых раков.

В судебном заседании Кухалов и Трунов полностью признали вину и раскаялись. Суд назначил Кухалову наказание в виде лишения свободы на три года и пять месяцев со штрафом в размере двухкратной суммы взятки — 116 тыс. руб., с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Трунов приговорен к трем годам лишения свободы со штрафом также в размере 116 тыс. руб., также с отбыванием в колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил.

Константин Соловьев