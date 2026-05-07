Власти Дагестана опровергли фейк о введении в республике полной бесполетной зоны

В сети появился дипфейк с участием врио главы Дагестана Федора Щукина. В нем говорится о якобы введении в республике полной бесполетной зоны и глушении GPS из-за ограничения работы ПВО, сообщает пресс-служба главы республики.

«Информация не соответствует действительности. Авторы ролика использовали вчерашнее видео с церемонии представления в Народном Собрании и наложили фейковое аудио»,— уточняется в сообщении.

Также отмечается, что в канун Дня Победы усилены меры безопасности.

Наталья Шинкарева