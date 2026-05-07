В Первоуральске жильцы возвращаются в отремонтированный после взрыва газа дом

В Первоуральске жители многоквартирного дома, где в январе произошел взрыв бытового газа в одной из квартир, начали возвращаться в свои квартиры. Об этом сообщил губернатор Денис Паслер в своем Telegram-канале.

«Специалисты восстановили несущие конструкции многоквартирного дома, выполнили ремонт в помещениях. Собственникам 12 пострадавших квартир переданы ключи»,— написал глава региона.

Жителям также выплатили компенсации в размере от 15 до 150 тыс. руб. в зависимости от ущерба.

По словам господина Паслера, на восстановление дома из резервного фонда правительства Свердловской области было направлено 17,4 млн руб. В настоящее время завершается ремонт фасада здания, который планируется закончить до конца мая.

Напомним, 4 января в четырехэтажном доме в Первоуральске произошел взрыв газа. В результате пострадала женщина, которая жила в квартире, где и произошел взрыв. По факту инцидента было возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ (выполнение работ, оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). Причины произошедшего пока устанавливают. Глава города Игорь Кабец заявлял, что плановая проверка газового оборудования в доме проходила в феврале 2025 года.

Полина Бабинцева