В Кургане ограничат движение на улице Космонавтов для ремонта коллектора

На время аварийного ремонта самотечного коллектора в Кургане около дома №55 на улице Космонавтов ограничат движение транспорта. Об этом сообщает пресс-служба АО «Водный союз».

Бригады компании начнут работы 8 мая. Завершить реконструкцию и восстановить нарушенное благоустройство планируется до конца дня 21 мая. В пресс-службе предприятия напоминают, что на данный момент задолженность жителей и компаний города за услуги водоснабжения и водоотведения превышает 450 млн руб. Это сравнимо с бюджетом ремонтной кампании организации за год. «Водный союз» вынужден урезать финансирование плановых работ на сетях и направлять средства только на устранение аварий.

Виталина Ярховска