В аэропорту Сочи пятый час действуют временные ограничения полетов

Временные ограничения на работу аэропорта Сочи были введены в 11:16 для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. Ограничения продолжают действовать.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Службы аэропорта сделали заявление о полной готовности к работе сразу после снятия ограничений. Также представители аэропорта уведомили о том, что авиакомпании информируют пассажиров обо всех изменениях в расписании, включая возможные переносы и корректировки рейсов.

В аэропорту напомнили пассажирам о необходимости соблюдать порядок в терминале: не занимать места вещами и багажом, уступать сиденья пожилым людям, женщинам и пассажирам с детьми. Информация о рейсах, как отмечается, доступна пассажирам в полном объеме. Данные можно отслеживать через онлайн-табло в терминале, на официальных ресурсах аэропорта и авиакомпаний, а также посредством аудиообъявлений внутри здания.

В сообщении подчеркивается, что обстановка в терминале контролируемая и спокойная, однако ситуация в регионе требует повышенного внимания к вопросам безопасности. Отдельно указано, что ограничения на использование воздушного пространства вводились в течение дня неоднократно и в настоящий момент продолжают действовать.

Все принимаемые меры, включая решения экипажей о направлении воздушных судов на запасные аэродромы, сделаны исключительно в целях обеспечения безопасности пассажиров и полетов. Этот приоритет, как отмечено, остается ключевым при организации работы.

Для пассажиров в терминале сделаны дополнительные меры размещения и поддержки. Установлены кулеры с питьевой водой, увеличено количество мест для ожидания, а также предоставлены коврики для размещения пассажиров. Пассажиры с детьми размещены в отдельных зонах.

Мария Удовик