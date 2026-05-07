Ростовскую область отнесли к регионам с состоянием вод ниже среднего качества

Ростовская область вошла в число семи регионов России, где состояние водных ресурсов хуже, чем в среднем по стране. К такому выводу пришли в Уральском отделении Российской академии наук (УрО РАН), основываясь на расчетах за 2024 год и опубликованных в 2026 году. Об этом пишут «Ведомости Юг».

Регион расположился на 79-й строчке рейтинга. Ему присвоен средний уровень интегрального индекса. При этом 75 субъектам РФ соответствует продвинутый уровень, еще трем — высокий. Помимо Ростовской области, сложности с водными ресурсами испытывают Санкт-Петербург, Ярославская область, Кабардино-Балкарская, Карачаево-Черкесская республики, Калмыкия и Северная Осетия. У большинства из них эксперты отметили сравнительно высокий уровень антропогенного загрязнения поверхностных водных объектов.

Слабыми показателями для Ростовской области названы водообеспеченность экономики (коэффициент 6,1 при среднероссийском 68,8) и обеспеченность населения возобновляемыми водными ресурсами (5,6 при среднероссийском 30,4). Доля населения, обеспеченного качественной питьевой водой из централизованных систем водоснабжения, в регионе составила 78%, тогда как в среднем по РФ — 89%. Выше общероссийского оказался и вес неудовлетворительных проб из водоемов первой категории по микробиологическим показателям — 19,2% против 11%.

Авторы исследования указали, что возобновляемость водных ресурсов в регионе страдает из-за уменьшения стока. В 2024 году Ростовская область оказалась в числе шести субъектов, где речной сток был ниже среднемноголетнего на более 10%. В этот список также попали Адыгея, Северная Осетия, Забайкальский и Ставропольский края.

«За последние 11 лет текущий сток ниже среднего многолетнего стабильно отмечался в Курской и Ростовской областях», — говорится в обзоре. При этом в донском регионе наблюдается высокая водоемкость сельскохозяйственного производства.

В своих рекомендациях ученые УрО РАН отметили, что региону нужны меры по снижению водоемкости экономики. Для сокращения объемов сброса загрязненных сточных вод необходимы программы по увеличению мощности водоочистных сооружений и переход на наилучшие доступные технологии водоочистки.

«В будущем, согласно третьему оценочному докладу, в этих регионах будут нарастать климатические изменения, усугубляющие сложившуюся на данный момент ситуацию», — отмечают авторы.

