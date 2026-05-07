В Кисловодске у предпринимателя изъяли немаркированные сигареты и вейпы на 22 млн рублей

У владельца специализированных магазинов в Кисловодске правоохранители изъяли 12 тыс. единиц немаркированной никотиносодаржащей продукции на 22 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Ставропольскому краю.

По данным ведомства, продукция была конфискована из семи магазинов. «В рамках следствия установлено, что кисловодчанин приобрел немаркированную продукцию у дистрибьюторов в столичном регионе. По его словам, поставщики заверили его, «что товар весь маркированный», а он просто не стал проводить дополнительные проверки»«,— говорится в сообщении.

В отношении бизнесмена возбуждено дело по п. «б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ (приобретение, хранение, сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации, совершенное в особо крупном размере).

