В Анапе до августа ограничат движение на улице Ленина

С 20 мая по 1 августа в Анапе перекроют движение транспорта на улице Ленина в связи с заменой участка магистральной тепловой сети. Об этом сообщила глава города Светлана Маслова.

Работы по замене аварийного участка сети будут производиться на участке от улицы Крылова до улицы Лермонтова. По завершении ремонтных мероприятий планируется обеспечить бесперебойное отопление в 44 многоквартирных домах и двух социальных объектах, пояснила Светлана Маслова.

На участке параллельно будут вестись работы на сетях водоснабжения и водоотведения. После завершения ремонта на улице уложат новое асфальтобетонное покрытие.

София Моисеенко