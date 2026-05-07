Жильцам атакованного беспилотником дома в Перми предоставили пункт временного размещения

Мэр Перми Эдуард Соснин встретился с жителями дома, атакованного беспилотником. Как написал глава города в своем telegram-канале, все жители эвакуированы и находятся в пункте временного размещения. «Их обеспечили водой, будет организовано горячее питание, работает служба психологической поддержки», — написал господин Соснин.

В данный момент дом оцеплен — внутри работают специалисты, коммуникации не отключены. Как только специальные службы завершат работу и проведут осмотр помещений, будет принято решение о допуске жильцов в квартиры, добавил мэр.

Сегодня в Перми атаке беспилотника подвергся многоквартирный дом, жертв нет. Также в Пермском муниципальном округе повреждено административное здание. В результате пострадал один мужчина, ему оказывается необходимая медицинская помощь. Кроме этого прилет вражеского беспилотника был зафиксирован на одном из промпредприятий региона.