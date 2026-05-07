Чистая прибыль липецкого бывшего «Индезита» выросла за год на 13% до 1,2 млрд

Липецкое ООО «Ай эйч пи апплаенсес» (ранее АО «Индезит Интернэшнл») по итогам 2025 года увеличило чистую прибыль на 13,3% — с 1,08 млрд до 1,22 млрд руб. Выручка предприятия выросла на 37,9% — с 26,67 млрд до 36,76 млрд руб. Это следует из финансовой отчетности компании.

Рост прибыли произошел на фоне улучшения показателей операционной эффективности. Себестоимость продаж увеличилась на 4,1% — с 23,31 млрд до 24,26 млрд руб., валовая прибыль выросла в 3,7 раза — с 3,36 млрд до 12,5 млрд руб. Коммерческие расходы выросли в 2,9 раза — с 1,06 млрд до 3,02 млрд руб. Управленческие расходы увеличились на 52,8% — с 732,8 млн до 1,12 млрд руб.

Прочие доходы выросли на 51,4% — с 509,9 млн до 771,7 млн руб., а расходы — в 9,2 раза, с 866,9 млн до 7,99 млрд руб. Дебиторская задолженность выросла в 5,1 раза — с 1,53 млрд до 7,84 млрд руб. Кредиторская задолженность сократилась на 8,8% — с 4,99 млрд до 4,55 млрд руб. Отложенные налоговые обязательства увеличились на 17,7% — с 265,6 млн до 312,7 млн руб. Чистый денежный поток от текущих операций вырос в 12,6 раза — с 289,6 млн до 3,64 млрд руб. Отток средств от инвестиционной деятельности сократился на 51% — с 469,7 млн до 230,3 млн руб., а от финансовой деятельности вырос в 3,3 раза — с 667,4 млн до 2,2 млрд руб.

По данным Rusprofile, ООО «Ай эйч пи апплаенсес» зарегистрировано в Липецке в 2024 году. Основной вид деятельности — производство бытовых электрических приборов. Уставный капитал — 1,67 млрд руб. Единственный владелец — турецкая акционерная компания «Арчелик». Генеральный директор — Онур Достэль.

В марте 2023 года липецкий завод приостановил производство из-за «трудностей с поставками комплектующих», возникших на фоне вводимых из-за СВО санкций. В мае предприятие частично запустилось, но при этом в простое оставалось 460 человек. Летом стало известно, что завод покупает Arcelik. Сумма сделки по приобретению АО «Индезит Интернэшнл» и ООО «Вирлпул Рус» составила около €220 млн. Тогда в правительстве Липецкой области рассказывали, что новый собственник намерен расширить липецкое производство.

Ульяна Ларионова