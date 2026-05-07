Приставы в Железноводске конфисковали партию контрафактного пива

В Железноводске судебные приставы изъяли 101 единицу контрафактной слабоалкогольной продукции, сообщает пресс-служба ГУФССП России по Ставропольскому краю.

Алкоголь был передан на унитчожение. «В результате индивидуальному предпринимателю, которому принадлежит магазин, были назначены штрафные санкции и конфискация предмета правонарушения — пиво различного ассортимента. Исполнительный документ для исполнения в части конфискации алкогольной продукции был направлен судебным приставам. Сотрудники службы возбудили исполнительное производство и изъяли данный товар»,— говорится в сообщении.

