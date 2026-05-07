В Ярославле готовятся к установке «Птицы Говоруна» у ТЮЗа

Ярославское МБУ «Горзеленхозстрой» объявило запрос цен на поставку и монтаж детской площадки «Птица Говорун» на площади Юности у Театра юного зрителя (ТЮЗ). Соответствующая информация отражена на сайте госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Визуализация благоустройства

Фото: Из раздела голосования на портале «Госуслуги» Визуализация благоустройства

Фото: Из раздела голосования на портале «Госуслуги»

Высота детской площадки составляет 6 метров. Предполагается, что она будет предназначена для всесезонного использования и включать горку-желоб из нержавеющей стали, скалодром, лесенки, канатные сетки и сетки для лазанья. Монтаж площадки запланирован до 15 октября 2026 года.

Изготовитель площадки должен обладать правами на использование изображений персонажа «Птица Говорун» из мультфильма «Тайна третьей планеты» киностудии «Союзмультфильм», указывается в документе.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что благоустройство площади Юности запланировано в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды». Сейчас идет голосование за объекты для благоустройства.

Алла Чижова