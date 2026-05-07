Краснодар и Сочи вошли в топ-10 городов, востребованных для деловых поездок

После возобновления работы аэропорта Краснодар с долей в 3% вошел в десятку самых востребованных у бизнес-туристов направлений, обойдя Сочи, где спрос сократился на 66%, а доля снизилась до 2% против 6% в 2025 году. Об этом сообщает пресс-служба компании «Аэроклуб».

Эксперты компании проанализировали спрос на авиабилеты среди деловых путешественников в I квартале 2026 года. Средняя продолжительность командировок по России выросла на 15% год к году и достигла пяти дней на фоне снижения числа перелетов на 15%. Среди востребованных направлений наиболее заметный рост продолжительности командировок зафиксирован в Красноярске (56%, до семи дней), Новосибирске (30%, до восьми дней) и Уфе (26%, до восьми дней). На фоне оптимизации тревел-бюджетов компании стали реже отправлять сотрудников в короткие поездки и чаще совмещать несколько деловых задач в рамках одной командировки.

«Рост средней продолжительности поездок при одновременном снижении спроса на бизнес-класс показывает, что компании оптимизируют бюджеты и повышают эффективность процессов»,— отметила Юлия Липатова, управляющий директор компании «Аэроклуб».

Средняя стоимость билета в одну сторону в экономклассе в I квартале 2026 года выросла на 11% год к году, до 15,6 тыс. руб., в бизнес-классе — на 13%, до 80,5 тыс. руб. Среди крупнейших направлений самый заметный рост в экономклассе зафиксирован на рейсах в Екатеринбург (21%, до 15,2 тыс. руб.), Уфу (19%, до 15,3 тыс. руб.) и Новосибирск (18%, до 17,5 тыс. руб.). В бизнес-классе сильнее всего подорожали перелеты в Екатеринбург (43%, до 77 тыс. руб.), Иркутск (23%, до 99 тыс. руб.) и Новосибирск (23%, до 74 тыс. руб.).

На фоне роста цен доля бизнес-класса от общего числа авиабилетов бизнес-туристов по России снизилась с 4 до 3%, а спрос на билеты в повышенный класс комфорта сократился на 22%. Наиболее выраженная оптимизация перелетов бизнес-классом зафиксирована в нефтегазовом секторе и энергетике, где спрос на эту категорию авиабилетов снизился на 30%, автопроме и машиностроении (минус 29%), а также FMCG (минус 19%).

Москва сохранила первое место по спросу на авиабилеты у бизнес-туристов по России: на столицу пришлось 26% перелетов деловых путешественников (25% в 2025 году), при этом спрос снизился на 13%. Санкт-Петербург занял второе место с долей 9%, как и годом ранее, тем не менее объемы по направлению сократились на 16%. Иркутск поднялся на третью позицию: его доля выросла до 5% (4% в 2025 году), а спрос увеличился на 10%.

Лидером среди авиакомпаний остался «Аэрофлот»: на рейсы национального перевозчика пришлось 55% перелетов бизнес-туристов по России (57% в 2025 году), при этом спрос снизился на 19%. Второе место заняла авиакомпания S7 с долей 17% (15% в 2025 году); число перелетов бизнес-туристов на рейсах перевозчика сократилось на 3%. Третье место сохранила «Победа»: доля авиакомпании выросла до 6% (5% в 2025 году), несмотря на снижение спроса на 9%.

Алина Зорина