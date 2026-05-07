Глава СКР хочет знать, почему пензенцы не могут отдохнуть у воды

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя пензенского управления СК Сергею Родионову представить доклад по обращению жителей Пензенского района. В соцсетях они пожаловались на ограничение доступа к водохранилищу вблизи рабочего поселка Золотаревка.

По данным ведомства, на протяжении трех лет на береговой линии идут работы на участках, переданных частным лицам и организациям. Заявители утверждают, что в процессе ведется массовая вырубка леса, а территория перекрыта заборами и шлагбаумами. В результате местные жители не могут попасть к водному объекту, лишены мест для отдыха и купания.

СУ СК по Пензенской области организовало проверку. О ее ходе будет представлен отчет в центральный аппарат ведомства.

Нина Шевченко