Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

Над Крымом и другими регионами РФ сбили 127 БПЛА

Над территорией Республики Крым и другими регионами России уничтожили 127 беспилотников. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Фото: Telegram-канал главы Крыма Сергея Аксенова

Фото: Telegram-канал главы Крыма Сергея Аксенова

Беспилотные летательные аппараты самолетного типа были уничтожены дежурными средствами ПВО в период с 08:00 до 12:00. Беспилотники были ликвидированы над территориями Белгородской, Брянской, Владимирской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Пермской, Рязанской, Смоленской, Тульской областей, над Московским регионом, а также над территориями Республики Адыгея, Республики Крым, Удмуртской Республики и над акваториями Азовского и Черного морей.

Алина Зорина

Новости компаний Все