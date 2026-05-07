Над Крымом и другими регионами РФ сбили 127 БПЛА

Над территорией Республики Крым и другими регионами России уничтожили 127 беспилотников. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Беспилотные летательные аппараты самолетного типа были уничтожены дежурными средствами ПВО в период с 08:00 до 12:00. Беспилотники были ликвидированы над территориями Белгородской, Брянской, Владимирской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Пермской, Рязанской, Смоленской, Тульской областей, над Московским регионом, а также над территориями Республики Адыгея, Республики Крым, Удмуртской Республики и над акваториями Азовского и Черного морей.

Алина Зорина