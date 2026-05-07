В Астраханской области замначальника капстроя осужден за срыв ремонта водосетей

Суд Астраханской области вынес приговор бывшему заместителю начальника управления капитального строительства администрации Красноярского района Алексею Вереину. Его признали виновным в халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ), сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

Осужденный не предоставил подрядчику исходные данные для проекта реконструкции водосетей в селе Забузан и поселках Солнечный и Воробьевский. Из-за этого сроки работ сорвались. Контракт расторгли, цель не достигли. Стоимость проектных работ выросла более чем на 2 млн руб. Жители не получили качественные коммунальные услуги, отметили следователи.

Суд назначил штраф в 80 тыс. руб. Приговор вступил в силу.

