В Свердловской области сняли режим беспилотной опасности

Власти Свердловской области сняли режим опасности атаки БПЛА на территории региона, об отбое в своем канале в мессенджере Max сообщил губернатор Денис Паслер.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Около часа назад ограничения на прием и выпуск были сняты в Екатеринбургском аэропорту Кольцово, сейчас он работает в штатном режиме. В период ограничений десятки рейсов были задержаны и отменены.

Режим беспилотной опасности на Среднем Урале ввели в 10:30. В соседнем Пермском крае дроны вновь атаковали предприятие, а в Перми беспилотником был поврежден жилой дом. Ранее, 25 апреля, БПЛА атаковал дом в центре Екатеринбурга.

Ирина Пичурина