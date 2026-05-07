Парады Победы в Краснодаре и Новороссийске состоятся

В Краснодаре и Новороссийске пройдут Парады Победы. Соответствующее решение принято совместно с силовыми и военными структурами региона. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ

По словам главы региона, проведение праздничных мероприятий в текущих условиях — это большая ответственность. В настоящее время власти принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности и того, чтобы все прошло в штатном режиме.

Губернатор выразил благодарность правоохранительным органам за поддержку решения о проведении парадов в столице Кубани и городе-герое Новороссийске в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Алина Зорина

