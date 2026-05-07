Спрос на круизы Astoria Grande вырос на 15%

По итогам кампании раннего бронирования летних круизов на лайнере Astoria Grande спрос увеличился примерно на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом пишет «Эксперт Юг» со ссылкой на пресс-службу генерального агента по продажам и маркетингу судна — ООО «СК Аквилон».

В компании фиксируют изменение модели поведения пассажиров: в последние месяцы туристы стали принимать решение о поездке за более короткий срок. Большинство гостей бронируют круизы за месяц до отправления, а в ряде случаев — за одну-две недели. Это затрудняет оценку текущей загрузки на раннем этапе, так как значительная доля продаж формируется ближе к дате рейса. В компании рассчитывают, что к лету загрузка выйдет на традиционный уровень в 90–95%.

С точки зрения географии, в летнем сезоне сохраняется высокий интерес к классическим маршрутам с заходами в турецкие порты. При этом растет популярность более протяженных круизов, включающих Грецию, а также тематических рейсов. По сравнению с прошлым годом спрос стал более разнообразным: помимо базовых направлений, пассажиры все чаще выбирают круизы с дополнительной ценностью — культурной или событийной программой на борту.

С начала нынешнего круизного сезона Astoria Grande уже выполнила шесть рейсов, седьмой находится в пути. По данным оператора, средняя загрузка на старте сезона превысила 80%, а пассажиропоток увеличился более чем на 10% в годовом выражении.

В сезоне 2026 года оператор расширяет географию круизов: запускаются осенние маршруты из Сочи в Италию с заходами в Рим (Чивитавеккья), Сицилию и Неаполь, а также круизы с посещением Мальты. Кроме того, рассматривается возможность запуска круизов с заходом в порты Израиля в осенне-зимний период.

