Минкультуры проверит театральный институт в Екатеринбурге после жалоб студентов

Минкультуры РФ проведет проверку в Екатеринбургском государственном театральном институте (ЕГТИ) после жалоб студентов. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В ходе проверки ведомственная комиссия планирует изучить факты, изложенные в обращениях выпускников, а также провести встречи с коллективом и студентами вуза. Проверочные мероприятия должны завершиться до 12 мая. По итогам проверки, отметили в министерстве, будут приняты «исчерпывающие меры».

Ранее местные СМИ сообщали, что студенты театрального института потребовали отставки ректора. Они пожаловались на неудовлетворительные условия обучения. Также студенты заявили, что вуз продает билеты на студенческие постановки, однако реквизит и костюмы они вынуждены приобретать за собственные деньги. Кроме того, студенты требуют уволить преподавателя, которого ранее обвиняли в домогательствах к студенткам, и вернуть мастеров, уволенных за критику руководства.

