В Оренбуржье специалист ресурсоснабжающей организации обвиняется в хищении денег клиентов

В суд направлено уголовное дело в отношении 39-летней жительницы Оренбургской области. Она обвиняется по ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное с использованием своего служебного положения, в крупном размере). Об этом сообщает прокуратура региона.

По версии следствия, с августа 2025 года по февраль 2026 года специалист энергоснабжающей организации похитила свыше 500 тыс. руб. Деньги были получены от клиентов в качестве оплаты «за пользование электроэнергией и жилищно-коммунальными услугами».

Во время расследования обвиняемая полностью возместила причиненный ущерб.

Руфия Кутляева