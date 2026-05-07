Тело утонувшего школьника подняли со дна озера под Волгоградом

Под Волгоградом следствие разбирается в причинах гибели подростка. 15-летний юноша утонул в водоеме, сообщает СУ СКР по региону.

Подросток утонул в озере под Волжским

Подросток утонул в озере под Волжским

Сообщение о пропаже подростка на озере Круглом в районе СНТ «Дружба» поступило в полицию Волжского накануне, 6 мая. Предварительно, мальчик с друзьями был на берегу водоема, но в какой-то момент решил спрыгнуть с перил мостика. При этом купание на данном участке озера запрещено.

Тело юноши обнаружили водолазы сегодня во время поисково-спасательных работ. СК проводит процессуальную проверку. Устанавливаются все обстоятельства и причины случившегося.

Марина Окорокова