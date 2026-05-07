Мэрия Волгограда: рухнувший потолок в лицее №6 восстановят на выходных

В волгоградском лицее №6 восстановление рухнувшего потолка займутся на выходных. Об этом сообщила мэрия Волгограда в MAX.

Фото: Яндекс Карты

Напомним, полоток обрушился в коридоре на втором этаже во время занятий. В администрации прокомментировали, что от деревянной обрешетки отвалилось несколько фрагментов штукатурки, которые задели и сместили несколько блоков подвесного потолка. Никто не пострадал, отмечается в сообщении.

В мэрии заверили, что подготовка к восстановительным работам уже начата. Второй этаж временно закрыт для занятий.

Нина Шевченко