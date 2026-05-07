На Ставрополье вновь подорожали основные виды топлива

В Ставропольском крае за последнюю неделю зафиксирован небольшой рост розничных цен на автомобильное топливо на АЗС региона. Согласно еженедельному мониторингу СевероКавказстата, бензин всех основных марок и дизельное топливо подорожали на десятые и сотые доли процента, что подтверждает устойчивый рост стоимости топлива.

Бензин марки АИ92, самый популярный в регионе, стал дороже на 0,08% и теперь в среднем стоит 64,89 руб. за литр, тогда как неделей ранее его цена держалась около 64,84 руб. Более востребованный АИ95 подорожал заметнее — на 0,14%, до 71,28 руб. за литр вместо 71,18 руб. неделю назад. Премиальный бензин АИ98 и выше вырос в цене на 0,16%, установившись на уровне 95,49 руб. за литр, что примерно на 15 коп. выше предыдущего показателя.

Дизельное топливо, которое активно используют сельхозтехника, грузовики и автобусы, также подорожало: на 0,18% до 75,05 руб. за литр, тогда как неделей ранее его средняя цена составляла около 74,91 руб. В среднем по всем маркам бензина стоимость в крае сейчас находится в диапазоне 68,9–69,0 руб. за литр, что на 0,12–0,15% выше показателей конца апреля.

Эксперты связывают рост цен на несколько факторов. В числе ключевых — повышение акцизов на бензин и дизель в 2025–2026 годах на 10–15%, что напрямую отразилось на рознице. Дополнительное давление на цены создают плановые и внеплановые остановки нефтеперерабатывающих заводов, изза которых снижается предложение топлива, а логистика и транспортные издержки растут.

Сезонный фактор усиливает ситуацию: весной и в начале лета в Ставропольском крае резко возрастает спрос на топливо изза сельскохозяйственных работ, посевной кампании, роста грузовых и пассажирских перевозок, а также увеличения трафика личных автомобилей. В 2025–2026 годах цены на бензин в крае уже выросли примерно на 11% к уровню начала 2025 года: средняя цена, которая в январе 2025го была около 60,4 руб. за литр, к началу 2026го поднялась до 67,3 руб., а к апрелю продолжила ползти вверх.

В течение месяца стоимость бензина в регионе выросла примерно на 0,3–0,4% за неделю, а дизельного топлива — на 0,3–0,4% за тот же период. В федеральном рейтинге Ставропольский край к апрелю 2026 года вышел на второе место по дороговизне бензина на Северном Кавказе, уступая лишь Дагестану, где средние цены также находятся в зоне 68–69 руб. за литр.

Станислав Маслаков