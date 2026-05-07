В Верхней Пышме организовали три выставки на железнодорожную тематику

Музейный комплекс гражданской и военной техники в Верхней Пышме (город-спутник Екатеринбурга) организовал на открытой площадке три новых выставки на железнодорожную тематику, сообщили в его пресс-службе.

Выставка «Путь из стали» посвящена истории развития рельсов. «География экспонатов охватывает Россию, Западную Европу и США. Всего в собрании 30 рельсов, среди которых есть те, что созданы на Урале в начале XX века на Демидовском и Надеждинском заводах»,— рассказали в пресс-службе. Самый старый рельс датируется 1859 годом, а самый новый — 1941 годом. На выставке объясняется почему рельсы делают из стали, а рельсовая колея в России шире, чем в Европе.

Выставка «Пункт назначения» посвящена строительству «Трансполярной магистрали» и транспортировке двух паровозов с заполярья в Музейный комплекс. Ее ядро — коллекция фотографий. Выставка рассказывает об одной из последних великих строек Иосифа Сталина: как прокладывали железную дорогу в условиях вечной мерзлоты, почему она была заброшена, какие участки пути эксплуатируются в настоящее время.

Выставка «40 человек — 8 лошадей» посвящена истории вагонов-«теплушек», которые использовались для перевозки людей или лошадей в период эвакуации в годы Великой Отечественной войны. «Именно столько вмещал в себя двухосный грузовой вагон»,— пояснили в пресс-службе название выставки. Внутри вагона воссоздана атмосфера быта эвакуированных людей.

Три вагона с новыми выставками расположены на третьем, четвертом и пятом путях железнодорожной экспозиции Музейного комплекса.

Алексей Буров