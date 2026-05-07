Контрольная палата выявила завышение цен при ремонте дорог в Сочи

Арбитражный суд удовлетворил иск ГУП КК «Дагомысское ДРСУ» к ООО «СДС» о взыскании неосновательного обогащения в размере 772,6 тыс. руб. Основанием для разбирательства стали результаты проверки контрольно-счетной палаты Краснодарского края.

В мае 2020 года МКУ города Сочи УАД (заказчик) и ООО «Дагомысское ДРСУ» (подрядчик) заключили муниципальный контракт. Документ предполагал выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Сочи на четырех улицах. Цена контракта составила 31,4 млн руб., финансирование осуществлялось в том числе за счет средств краевого бюджета.

Для исполнения обязательств в мае 2020 года между ООО «Дагомысское ДРСУ» и ООО «СДС» был заключен договор субподряда. Субподрядчик выполнил работы в полном объеме на сумму 3,1 млн руб.

В адрес ГУП КК «Дагомысское ДРСУ» от муниципального заказчика поступило требование о возврате денежных средств в размере 772,6 тыс. руб. Требование было основано на проверке, проведенной специалистами контрольно-счетной палаты Краснодарского края, которая выявила необоснованное завышение стоимости принятых к оплате работ.

Истец перевел указанную сумму в бюджет Краснодарского края в октябре 2021 года, что подтверждается платежными поручениями. При этом истец указал, что спорный объем работ выполнялся ответчиком по договору субподряда, что порождает у последнего обязанность возместить уплаченные средства. Поскольку ответчик добровольно не компенсировал деньги, а в материалах дела отсутствуют доказательства надлежащего выполнения работ, суд признал исковые требования обоснованными и подлежащими удовлетворению.

Елена Турбина