В профессиональной прессе, связанной с модной индустрией, сейчас горячо обсуждают тему, которая еще недавно казалась чисто технической — возвраты пошлин в США. Поводом стало решение Верховного суда в США, после которого бренды получили возможность требовать назад средства, уплаченные за импорт товаров. И речь идет не просто о деньгах, а о том, кто в итоге за все это платил.

Этот вопрос поднимают и The Business of Fashion, и The Fashion Law: формально возвраты положены импортерам, то есть самим компаниям. Но фактически эти тарифы давно были включены в розничные цены, а значит, оплачены клиентами. Именно здесь возникает конфликт.

С одной стороны, бренды, которые сейчас массово подают иски, чтобы вернуть деньги. В списке — и люксовые дома вроде Versace, Moncler, Maison Margiela, Jil Sander, Jimmy Choo, Michael Kors, Carolina Herrera, и крупные группы вроде Adidas и Puig. Все они действуют абсолютно рационально: если появилась возможность вернуть миллионы, ее используют.

Но параллельно начинается другая история — уже со стороны покупателей. Возникают иски, в которых логика предельно простая: если тарифы были заложены в цену, а теперь возвращаются, почему эти деньги остаются у бренда? И хотя юридически ответ на этот вопрос неочевиден, репутационно он звучит довольно жестко.

И здесь важен не столько масштаб самих судебных процессов, хотя их уже тысячи, сколько изменение отношения. Потому что для клиента это выглядит не как сложная финансовая конструкция, а как довольно прямое ощущение: цену повысили, объяснили это внешними обстоятельствами, а когда обстоятельства изменились — назад никто ничего не пересчитал. И вот это, возможно, главный риск для индустрии. Не тарифы, не судебные издержки и даже не сами возвраты, а то, как эта история считывается на уровне доверия. Потому что потерянные деньги можно вернуть через суд. Потерянное доверие — уже нет.

Анна Минакова