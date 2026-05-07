Фото: FMM

Десятки миллионов человек по всему миру пользуются роботами-пылесосами Roomba. Именно руководство компании iRobot сделало этот товар таким популярным с начала 2000-х. Увы, в 2025 году компания столкнулась с проблемами и была вынуждена заявить о банкротстве и сменить владельца.

Теперь бывший гендиректор iRobot Колин Энгл сообщил журналистам, что работает над новым изобретением. Его новая компания Familiar Machines & Magic намерена уже в 2027 году начать продажи робота-питомца с искусственным интеллектом. Домашний компаньон в облике плюшевого животного получил название «Фамильяр», сообщает The Verge. Двух роботов компания уже показала на конференции WSJ Future of Everything («Будущее всего»).

На кадрах от разработчика видно, как умный питомец дает «пять», занимается йогой со своим хозяином, сидит и виляет коротким хвостиком, обнимает человека и выглядывает из-за угла. Главная миссия такого питомца — «поддерживающее присутствие». Фамильяр изучает ритм конкретной семьи, реагирует с заботой и делает жизнь радостнее. По плану создателей, он может помочь детям или пожилым людям, которым сложно ухаживать за настоящими животными.

По словам Энгла, робот-питомец имеет важную особенность — он не способен лгать. Например, если его попросят дать фактический совет по какой-то чувствительной теме, пушистый компаньон скорее издаст неопределенные звуки или займет особую позу. Устройство оснащено камерой и несколькими микрофонами. Оно может передвигаться на четырех лапах, двигать головой и моргать глазами. Для работы не нужен Wi-Fi.

Цены пока не объявлены, но цель — сделать их сопоставимыми с расходами на содержание домашних животных (65–100 долларов в месяц). Энгл отмечает, что Фамильяры все же не собаки, хоть и похожи на них. Судя по фото, мордочка питомца немного напоминает мультяшного суслика или медоеда-альбиноса. Ах да, и собаки превосходят его в способности подниматься по лестнице — этого Фамильяр пока не умеет.

Яна Лубнина