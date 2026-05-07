Коллеги из издания ArtPrice представили список самых дорогих лотов мая. Аукционы в мае 2026 года вновь станут проверкой устойчивости элитного сегмента рынка. Майские продажи в 2025-м не оправдали ожиданий. По предварительным оценкам трех аукционных домов вместе с Sotheby's и Phillips, общая сумма продаж могла составить от 1,2 до 1,6 млрд долларов. В результате совокупная сумма без учета комиссионных составила всего $837,5 млн, а с учетом комиссионных — чуть более $1 млрд.

Но ноябрь 2025 года принес лучшие новости. Общая сумма продаж достигла $2,2 млрд с учетом комиссионных. В мае 2026-го 11 лотов получили стартовую оценку выше $50 млн: Анри Матисс «Черное платье и фиолетовое платье» 1938 года, Герхард Рихтер «Свеча» 1982-го (ожидается, что аукционный рекорд Рихтера будет побит) оцениваются по $50 млн. Следующие два лота — по $55 млн: Пит Мондриан «Композиция с большой красной плоскостью: синий, серый, черный и желтый» 1921 года и Пабло Пикассо «Мужчина с гитарой» 1913-го. Эта картина кубистического периода принадлежала Гертруде Стайн, затем много лет находилась в коллекции Музея современного искусства (MoMA) в Нью-Йорке.

Скульптура Пикассо «Голова женщины (Фернанда)» 1909 года, полотно Роя Лихтенштейна «Тревожная девушка» 1964-го, а также картина Сая Твомбли «Без названия» 1968-го оцениваются по $60 млн. Далее — Марк Ротко «№15 (Два зеленых и красная полоса)» 1964 года — за $80 млн.

И три топ-лота — по $100 млн каждый на старте: Джексон Поллок «№7A, 1948». Это самая большая из капельных картин Поллока, оставшихся в частных руках, и она редко выставляется. Константин Бранкузи, скульптура «Данаида» 1913 года. Считается, что это лицо Магрит Погани, венгерской студентки художественного училища, которая регулярно позировала румынскому модернисту. «Данаида» в последний раз была продана в 2002 году за $18,2 млн. Наконец, еще один Ротко — «Черный на темно-красном» 1957 года. В 2003-м картину продали с аукциона всего за $6,7 млн (около $12,1 млн в сегодняшних ценах).

Дмитрий Буткевич