Закончивший свою работу 3 мая Пекинский автосалон вновь напомнил о себе спустя четыре дня. Как отметили большинство экспертов, главным трендом прошедшей выставки стал вполне определенный тип автомобиля. Это большой электрифицированный кроссовер с тремя рядами сидений. Автомобили подобного класса были на стендах буквально всех крупных производителей. То есть, условно говоря, каждый постарался представить свою версию Lixiang L9.

7 мая корпорация Toyota провела в своем техническом центре Shimoyama, расположенном в городе Айти к западу от Токио, презентацию роскошного внедорожника Lexus TZ. В профиль автомобиль выглядит вполне по-китайски. Даже задняя стойка имеет черный цвет, создавая визуальный эффект так называемой парящей крыши. Но у передних колес на бортах кузова видны такие жесткие линии выштамповок, к которым мы привыкли у моделей марки последних поколений. А спереди — это вполне себе узнаваемый Lexus с веретенообразной панелью на месте решетки радиатора и характерными для него фарами.

Lexus TZ пока представлен как прототип, но, судя по всему, автомобиль практически готов к производству. В частности, у него показали салон: роскошный, но при этом сдержанный, чем-то похожий на богатый гостиничный номер с огромным телевизором, водруженным на верх центральной консоли. Благодаря электроприводу и жесткой конструкции кузова салон является одним из самых тихих среди внедорожников, что позволяет вести разговоры даже на высокой скорости.

Обнародованы сведения и о силовой установке. На передней оси электромотор мощностью 227 л. с. На задней — 273 л. с., то есть в совокупности 500 «сил». Разгон до «сотни» занимает 5,2 секунды. Запас хода — 620 км. Модель оснащена мощной батареей, эквивалентной, как сообщает релиз, примерно 7000 аккумуляторам смартфонов, которую с помощью искусственного интеллекта можно использовать и как резервный источник энергии для дома. В каких странах будут эти дома, то есть на какие рынки пойдет Lexus TZ, когда станет серийным, пока объявлено не было.

Дмитрий Гронский