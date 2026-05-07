Прокуратура потребовала очистить заиленное Отказненское водохранилище

Ставропольская межрайонная природоохранная прокуратура выявила серьезные нарушения в эксплуатации Отказненского водохранилища в Советском округе Ставропольского края, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Организация, которая отвечает за дамбы и берегоукрепления, эксплуатирует их с грубыми нарушениями законодательства о безопасности гидротехнических сооружений. В чаше водохранилища накопилось огромное количество наносов за годы работы, объект сильно заилен.

Прокуроры провели проверку и сразу подали иск в Ставропольский краевой суд. Они потребовали от эксплуатирующей компании устранить заиление чаши водохранилища. Суд полностью поддержал требования прокуратуры и обязал компанию выполнить работы.

Отказненское водохранилище построили в 1965 году на реке Кума к югу от села Отказное. Проектный объем составлял 131 млн кубометров воды, высота плотины достигала 27 метров, а ее длина — 4,7 километра. Объект ввели в эксплуатацию в 1966 году для регулирования стока и защиты от паводков.

За десятилетия водоем сильно обмелел. В 2017 году власти сообщали о заиливании на 62% — фактический объем сократился вдвое до 66 млн кубометров. Перед каждым весенним паводком водохранилище полностью сливают, чтобы избежать переполнения. Ремонт планировали еще в 2017-м, но полноценные работы не завершили.

В 2019 году провели частичную реконструкцию: построили дополнительный паводковый водосброс и укрепили дамбу. Эти меры помогли избежать чрезвычайных ситуаций во время сильных паводков 2017 и последующих лет. Однако чаша так и осталась заиленной, что угрожает безопасности и эффективности сооружения.

Прокуратура взяла исполнение судебного решения под строгий контроль. Компания обязана провести дноуглубительные работы, очистить наносы и восстановить проектные параметры водоема. Нарушения могли привести к аварии на гидротехническом объекте I класса опасности.

Водохранилище играет ключевую роль в ирригации и защите Советского округа от наводнений. Река Кума часто выходит из берегов весной, и объект помогает регулировать сток для нужд сельского хозяйства и населения. Площадь водоема превышает 82 гектара.

Ставропольская межрайонная природоохранная прокуратура активно борется с подобными проблемами. В марте 2026 года она потребовала от ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» 6 млн руб. за гибель 8 тыс. рыб из-за сброса стоков в реку Кизиловую. В январе оштрафовали базы отдыха на Егорлыкском водохранилище.

Станислав Маслаков