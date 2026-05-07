ФК «Ростов» получил лицензию и сократил задолженность

Футбольный клуб «Ростов» получил лицензию для участия в Премьер-лиге в сезоне 2026/27. Об этом сообщает пресс-служба команды.

Такое решение приняла комиссия по лицензированию Российского футбольного союза (РФС). Отмечается, что «Ростов» менее чем за год выполнил необходимые условия, в частности, сократил большую задолженность, с которой клуб вступил в сезон.

Ранее «Ъ-Ростов» писал, что футбольный клуб «Ростов» завершил 2025 год с чистой прибылью 413,2 млн руб. по РСБУ против убытка 218,4 млн рублей годом ранее. Выручка выросла на 8,8%, до рекордных 2,798 млрд руб., превзойдя максимум 2024 года 2,57 млрд руб.

Константин Соловьев