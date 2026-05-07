Знаковые образы региона

В конце апреля 2026 года в выставочном зале СРО ВОХСР «Союз художников России» открылась выставка «175 лет в сердце России», приуроченная к юбилею образования Самарской губернии. Экспозиция представлена работами от 136 областных авторов, 85 из которых – члены Самарского отделения Союза художников России.

Выставка включает произведения в разных жанрах: живописи, графике, декоративно-прикладном искусстве. Как указывают организаторы выставки, в своих работах художники стремились запечатлеть многообразие региона, отраженное в его природе, знаковых местах и жителях. «Самара была основана как крепость. Потом стала житницей. Далее — запасной столицей. Затем — столицей космической. Есть другая правда, которую хранят не архивы, а полотна художников», — комментируют выставку в региональном отделении Союза художников.

В графической работе «Тишина» от Ирины Амелиной представлен ностальгический взгляд на старый дворик с его узнаваемыми чертами: слегка покосившейся лестницей и ветшающим домом, окруженном старыми деревьями. Художница отражает дух прошлого, который еще живет в этих старых двориках, где красота скрываются в таких «непарадных» уголках. Аскетичная черно-белая техника картины помогает почувствовать тишину и безмолвие, характерные для исторической части города. Работа художницы позволяет остановиться, замереть на пороге заснеженного мира с его умиротворением.

Живопись Ирины Князевой отражает другую сторону родного края, связанную с историей и духовными традициями. В центре работы «Благословенная Самара» красочный пейзаж с Иверским монастырем и зданиями центральной электростанции на Волжском проспекте. Архитектурный ансамбль освещен благодаря горящим свечам и находится под покровительством святителя Алексия, изображенного на иконе.

Тарелка Ирины Поповой «Ширяево» осмысляет один из символов региона — село Ширяево, расположенное в границах заповедника «Самарская Лука». Авторская посуда предполагает взгляд на так называемую «Заволгу», граничащую с Жигулевскими горами. Эта нетронутая природная локация на правом берегу реки Волги связана со множеством легенд и воплощает богатую и уникальную историю области.

Сразу несколько культурных кодов города осмысляются в оригинальной вазе от преподавателя Самарского художественного училища имени К.С. Петрова-Водкина, дизайнера Дениса Жаднова. В изделии, выполненном в стиле модерн, можно увидеть несколько ассоциативных образов, формирующих идентичность Самары. В барельефе вазы угадывается элемент решетки особняка Курлиной — федерального памятника архитектуры эпохи модерна, водоем с кувшинками и рыбкой, волжские просторы. На горлышке изделия прорезан образ пшеницы. Это отсылает к значению Самары как главного зернового центра России во второй половине XIX века. Напомним, тогда благодаря выгодному расположению на Волге и строительству железной дороги город стал крупнейшим центром транзитной торговли хлебом и переработки зерна. Здесь находилась самая большая в России хлебная биржа и 10 паровых мельниц.

Евгений Чернов