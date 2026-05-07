Ярославский губернатор прокомментировал списание долгов по бюджетным кредитам

Списание задолженности в размере 5 млрд руб. по бюджетным кредитам усилит экономику Ярославской области, считает губернатор Михаил Евраев. Его слова приводит правительство области.

Фото: Правительство Ярославской области

«Ъ-Ярославль» сообщал, что область вошла в перечень регионов, которым списали 2/3 задолженности. Мера коснулась еще 20 субъектов РФ. Списание долгов произведено для регионов, направивших значительную часть собственных средств на инженерные работы для запуска новых инвестпроектов и модернизацию ЖКХ.

«Это уже второе списание за последние два года. В 2025-м нам зачли 593,6 млн руб. Также мы проводим политику финансового оздоровления и жесткой бюджетной дисциплины. Сэкономленные деньги направляем на конкретные нужды и приоритетные задачи»,— сообщил Михаил Евраев.

Он добавил, что высвобожденные средства (более 23 млрд руб.) пойдут на развитие социально значимых сфер, в том числе 11 млрд руб. — на проекты в сфере ЖКХ.

«Те сферы, куда будут направлены сэкономленные средства, отражены в народной программе "Единой России" и являются значимыми не только для жителей Ярославской области, но и для всех россиян. ЖКХ, современное и комфортное жилье, всесторонняя поддержка бойцов спецоперации и членов их семей — эти темы не потеряют своей актуальности и в ближайшие годы. Поэтому работу по этим направлениям правительство области вместе с партией продолжит в приоритетном порядке»,— прокомментировал секретарь регионального отделения «Единой России» Евгений Чуркин.

В конце апреля президент Владимир Путин поддержал предложение «Единой России» отложить погашение регионами бюджетных кредитов с 2026 года на более поздний срок.

Алла Чижова