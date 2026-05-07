Дагестан экспортировал 11 тысяч голов скота за первый квартал 2026 года

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Дагестана сообщило, что предприятия республики в первом квартале 2026 года отправили на экспорт свыше 5 тыс. голов мелкого рогатого скота и 6 тыс. голов крупного, пишет «Эксперт Юг».

Крупный и мелкий рогатый скот остаются ключевыми продуктами экспорта агропромышленного комплекса региона, отметили в ведомстве со ссылкой на территориальное управление Россельхознадзора. Кроме скота, Дагестан поставил за январь–март 249 тонн мяса баранины, 270 тонн рыбы и 21 тонну шерсти.

Республика активно наращивает экспорт растениеводческой продукции. За первые три месяца года Дагестан отгрузил 730 тонн риса, в том числе рисовую крупу в Турцию, Азербайджан и Таджикистан. «В республике имеется большой потенциал для производства риса. Предприятия региона имеют опыт поставки рисовой крупы в Турцию, Азербайджан и Таджикистан», — заявили в министерстве. Это подтверждает растущий интерес к дагестанскому рису на рынках ближнего зарубежья: ранее предприятия уже успешно поставляли его в эти страны.

Основные партнеры Дагестана по экспорту продуктов АПК — Азербайджан, Беларусь, Грузия, Индия и Иордания. Поставки идут также в Ирак, Казахстан, Кыргызстан, Китай, Ливан, ОАЭ, Таджикистан, Турцию и Узбекистан. За первые два месяца 2026 года регион увеличил отгрузки баранины в Узбекистан, рыбы — в Азербайджан и Узбекистан, риса — в Кыргызстан. Дагестан участвует в федеральном проекте Экспорт продукции агропромышленного комплекса» в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт» на 2025–2026 годы, что стимулирует рост.

Данные Россельхознадзора подчеркивают динамику: в 2025 году регион экспортировал 56 тыс. голов скота, включая 40,8 тыс. мелкого и 15,5 тыс. крупного. Общий экспорт АПК Дагестана за пять лет вырос в 2,6 раза и достиг 150 млн долларов в 2025 году.

Станислав Маслаков